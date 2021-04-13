Kırşehir'de ofis çalışanlarına yönelik çevrimiçi spor etkinliği düzenlendi
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Kırşehir'de ofis çalışanlarına yönelik çevrimiçi spor etkinliği düzenlendi

Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Kırşehir'de ofis çalışanlarına yönelik çevrimiçi spor etkinliği düzenlendi

Kırşehir'de, hareketsiz ortamda çalışanlar, çevrimiçi bağlantı ile eşzamanlı spor egzersizi yaptı.

Kırşehir'de, hareketsiz ortamda çalışanlar, çevrimiçi bağlantı ile eşzamanlı spor egzersizi yaptı.

Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğünün 7-13 Nisan Dünya Sağlık Haftası dolayısıyla "Her yerde spor, ofiste spor" sloganıyla gerçekleştirdiği etkinlikte egzersizler, kurumun Youtube kanalında canlı yayımlandı.

Uzman fizyoterapistin yaptırdığı spor etkinliğine İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ile çok sayıda ofis çalışanı eşlik etti.

Şahin, etkinlik sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, egzersizlere bir çok kurumdaki ofis çalışanlarının katıldığını söyledi.

Hareketsiz yaşamın önüne geçebilmek, hareketli yaşama adım atabilmek ve farkındalık oluşturmak adına spor fizyoterapisti eşliğinde canlı olarak ofiste spor etkinliği yaptıklarını belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Özellikle pandemi döneminde kamu personelimiz, gençlerimiz ve vatandaşlarımız hareketlilikten uzak kaldılar ve çeşitli sağlık problemleri yaşanmaya başlandı. Özellikle sinir sıkışması, boyun fıtığı gibi yaşam kalitesini düşürebilecek hareketsizlikten meydana gelen türlü türlü hastalıklar çıkmaya başladı. Bu anlamda biz buna 'dur' diyebilelim, bir farkındalık üretebilelim, bu tür etkinliklerle ofisimizde, evimizde sağlığımıza bir nebze olsun katkı sağlayacağımızı göstermek istedik."

Haftanın bir günü canlı yayın ile eş zamanlı ortak egzersiz yapıldığını beliren Şahin, görüntülerin kurumun sosyal medya hesaplarına da yüklendiğini, ofislerde çalışanların yanı sıra ev hanımlarının da cep telefonlarından takip edebileceklerini kaydetti.

Kurum personeli Murat Ersoy da spor etkinliğine katıldığını belirterek, "Hafta için uzun süre ofiste hareketsiz kalmakla vücudumuzda bazı rahatsızlıklar yaşıyoruz. Bunun önüne geçebilmek için ofiste yapacağımız küçük egzersizlerle sağlığımızı muhafaza etmiş olacağız. O yüzden her yerde spor, ofiste spor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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