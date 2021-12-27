Kırşehir'de oda seçimleri başlıyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahametttin Öztürk, oda seçimlerinin ocak, şubat ve mart aylarında yapılacağını bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, oda genel kurullarının hayırlı olmasını dileyerek adaylara birlik ve beraberlik temennisinde bulundu.

Son seçimlerin 2018 yılında yapıldığını belirten Öztürk, 4 yıl sonra genel kurulların yenileceğini ifade etti.

Ahi esnafına hizmet etmek için yarışacak tüm adaylara başarı dileyen Öztürk, şunları kaydetti:

"4 yılda bir yapılan oda seçimleri 2022 yılı ocak, şubat ve mart aylarında yapılacak. Mayıs ayında gerçekleştirilecek birlik genel kurulu ile sona erecek. Odalarımızın seçimlerinin birlik ve beraberlik içinde geçmesini diliyorum. Ahi esnafına hizmet etmek için aday olan tüm arkadaşlarımıza başarı diliyor, esnaf ve sanatkarımızın hem kendilerine hem de Kırşehir'e layık, liyakat sahibi isimleri göreve getireceğini biliyor, tüm esnaf ve sanatkarlarımızın seçimlere iştirakini bekliyoruz."

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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