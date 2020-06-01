Kırşehir'de normalleşme süreci Ahi Duası ile başladı
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Kırşehir'de normalleşme süreci Ahi Duası ile başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile Kovid-19 salgını sonrası normale dönüş Kırşehir'de, Ahi Duası ile başlatıldı.

Kırşehir'de normalleşme süreci Ahi Duası ile başladı
01.06.2020 16:15 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:19

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile Kovid-19 salgını sonrası normale dönüş Kırşehir'de, Ahi Duası ile başlatıldı.

Esnaf Odaları Birliği Yönetim Kurulu, Kırşehir Belediyesi ve Ticaret İl Müdürlüğünün de katılım sağladığı dua Ahi Evran Külliyesinde yapıldı. Öğle Namazı sonrasında yapılan dua da esnafa bol kazanç dinlendi. Öte yandan lokanta, restoran ve kahvehanelerin açılması ile ilgili Kırşehirli kahvehane işletmecileri, oyun oynamadan kahvehaneyi açmanın işletme mantığına aykırı olduğunu söyleyerek İçişleri Bakanlığından oyun oynatabilme talebinde bulundu.

Kırşehirli kahvehane işletmecisi Kadir Dağıstan, "Cumartesi günü gelen genelge ile oyun oynatılmayacağı söylendi. Oyun oynanmayan yerin açık olması kahvehanenin tanımına aykırı, oyun oynatmadan kahvehaneyi açmak denmek hiç iş yapmamak demek. Açıldığında kahvehanede oyun oynatılması lazım. Bize gelen müşteri çay ocağı müşterisi değil kahvehane müşterisi oyun oynamaya gelir. Devletten ve İçişleri Bakanlığından talebim; masa ve sandalyemizi yarıya düşürüp açtıysak oyun oynatalım" dedi.

Başka bir işletmeci Mahmut Dağıstan ise masaları seyrelterek oyun oynatmanın daha iyi olacağını düşündüğünü belirtti. Müşteri alıp para alamadığını anlatan Rıfat Buhur ise düşüncelerini şöyle anlattı:

"Kahvehaneler açıldı müşteri alıyoruz fakat, para alamıyoruz. Gelen insanlar çay ve kahvelerini içip gidiyorlar. Para alamıyoruz çünkü gelen müşteri daimi müşterimiz. Gelen müşteri bize oyun oynamak için geliyor. Oyun yasak olunca gelenlerinde anlamı kalmıyor."

Kırşehir genelinde normale dönüşle ilgili maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına genel olarak riayet ediliyor. Çay ocakları ise mesafe kontrollerini müşterilerini uyararak yapıyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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