Kırşehir'de Nisan ayının Ahi esnafı belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırşehir'de Nisan ayının Ahi esnafı belli oldu

Kırşehir'de Nisan ayının Ahi esnafı belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ahi Evran Yılı çerçevesinde Ahilik prensiplerine uygun çalışan kuaför İbrahim Fiğ şehirde Nisan ayının Ahisi oldu.

Ahi Evran Yılı çerçevesinde Ahilik prensiplerine uygun çalışan kuaför İbrahim Fiğ şehirde Nisan ayının Ahisi oldu.

Ankara Caddesinde kadın kuaförü olan Fiğ, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı oda başkanları tarafından Nisan ayının Ahi esnafı seçildi. Ödül törenine Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz ve oda başkanları katıldı.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, Ahi Evran yılı dolayısı ile çeşitli projelerin hazırlanarak belediye ortaklığında hayata geçtiğini söyledi.

Öztürk, "Her ay bir esnafımıza ayın Ahi Esnafı ödülünü vereceğiz. Nisan ayı Ahi Esnafımız İbrahim Fiğ oldu. Kendisi devletine, milletine saygılı, yıllardır Ahiliğe yakışır şekilde hizmet veren bir arkadaşımız. Berber ve kuaförlerimiz de bu zor dönemden en çok etkilenen esnaflarımız arasında. Biz de onlara destek ve moral vermek amacıyla ödüle layık gördük"dedi

Pandemi süreci ile birlikte esnaflara farklı şekillerde katkılar sunulduğunu ifade eden Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ise "Pandemi sürecinde esnafımız zor günler geçiriyor. Hijyen, maske ve mesafe konusunda zor bir süreçten geçiyorlar. İbrahim kardeşimizin ayın esnafı seçilmesi de işine ne kadar bağlı olduğunun, bu zor süreçte elinden gelen fedakarlığı yaptığının göstergesidir. Kendisini tebrik ediyorum"diye konuştu.

Ayın Ahi Esnafı seçilen İbrahim Fiğ'e Ahiliği temsilen Ahi Evran-ı Veli heykeli ve Ahilik Belgesi takdim edildi. - KIRŞEHİR

Kırşehir'de Nisan ayının Ahi esnafı belli oldu
Kırşehir'de Nisan ayının Ahi esnafı belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kontrolden çıkan kamyonet, kaldırımdaki yayaya çarptı! Feci kaza anbean kamerada
Kontrolden çıkan kamyonet, kaldırımdaki yayaya çarptı! Feci kaza anbean kamerada
Üvey babasını sözlerini yediremediği için tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
Üvey babasını sözlerini yediremediği için tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
Lahana toplayan eşini öldürüp ardından kendi kafasına sıkan cani eş tutuklandı
Lahana toplayan eşini öldürüp ardından kendi kafasına sıkan cani eş tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Devlet Bahçeli Vladimir Putin Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Ebru Gündeş Kaan Yıldırım
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Hakan Arslan Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırşehir'de Nisan ayının Ahi esnafı belli oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 16:36:23. #1.16#

title