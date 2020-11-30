Kırşehir'de narkotik köpeğiyle arama yapılan iki otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kırşehir'de narkotik köpeğiyle arama yapılan iki otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

30.11.2020 13:47 | Son Güncelleme: 30.11.2020 13:50
Kırşehir'de narkotik köpeğiyle arama yapılan iki otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Kırşehir'de narkotik köpeğinin desteğiyle iki otomobilde yapılan aramada gizli bölmelerde 952 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kırşehir'de narkotik köpeğinin desteğiyle iki otomobilde yapılan aramada gizli bölmelerde 952 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özbağ beldesi yakınlarındaki uygulama noktasında Ankara'dan Kayseri'ye gitmekte olan 2 aracı durdurdu.

Narkotik köpeği "Çine"nin tepki vermesi üzerine otomobillerde yapılan aramada, bagaj ve koltukların içine yapılmış özel bölmelerde 952 gram esrar maddesi bulundu.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yumruk atmıştı! Savunması yaptığından da skandal oldu
Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na yumruk atmıştı! Savunması yaptığından da skandal oldu
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler
EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler

Araçlarda 1 ruhsatsız tabanca ve 54 tabanca fişeği de ele geçirildi.

Sürücüler O.D. ve A.Ö, gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

İlgili Haberler

TIR'daki meyve kasaları arasında 26 kilo uyuşturucu ele geçirildi
TIR'daki meyve kasaları arasında 26 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika: Otomobilde 5 av tüfeği ele geçirildi
Son dakika: Otomobilde 5 av tüfeği ele geçirildi
Otomobilde ilk yardım seti içinde kokain ele geçirildi
Otomobilde ilk yardım seti içinde kokain ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Bülent Arınç Cevdet Yılmaz Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beyonce Enes Batur Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Tolga Ciğerci Rıza Çalımbay Utku Yuvakuran Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Oyunlar Antalya Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırşehir'de narkotik köpeğiyle arama yapılan iki otomobilde uyuşturucu ele geçirildi - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 13:50:38. #1.14#
title