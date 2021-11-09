Kırşehir'de "Müzik Odaklı Kalkınma Hamlesi Projesi" hayata geçirildi

KIRŞEHİR (AA) - Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) ile Kırşehir Valiliği arasında "UNESCO Müzik Şehri Kırşehir'de Müzik Odaklı Kalkınma Hamlesi Projesi" protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında, Valilikçe hazırlanan "UNESCO Müzik Şehri Kırşehir'de Müzik Odaklı Kalkınma Hamlesi Projesi" AHİKA tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Proje ile ilgili destek protokolünü, Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve AHİKA Genel Sekreteri Bekir Varol imzaladı.

Akın, Valilik binasındaki protokol töreninin ardından yaptığı konuşmada, projenin toplam bütçesinin yaklaşık 1,4 milyon lira olduğunu belirterek, "İlimizin önemli değeri olan Abdal kültürünün icracıları başta olmak üzere yetenekli gençlerimize destek vereceğiz. İlimizin sahip olduğu UNESCO tescilli müzik kültürünü besleyecek, müzisyenlerin sektördeki dijitalleşmeye uyum sağlamasına ve müzik aletleri imalatı gibi kültürel endüstrilerde mesleki beceri geliştirilmesine destek verilecektir. İmzalanan protokolün hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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