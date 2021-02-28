Kırşehir'de muhtarlar ve azalarına afet farkındalık eğitimi verildi

Kırşehir Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, kent merkezindeki mahalle ve merkeze bağlı köy muhtarlarıyla azalarına afet farkındalık eğitimi verdi.

İl AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'ndeki eğitimde, İl AFAD Müdürü Metin Alpaslan'ın afetler ve tedbirler ile ilgili bilgiler verdiği bildirildi.

Afetler ve özellikle deprem anı ile deprem sonrası ilk 6 saatte yaşananların anlatıldığı kamu spotunun izlenmesinin ardından, muhtar ve azalara İl AFAD uzmanlarınca afetlere karşı farkındalık oluşturulacak bilgiler verildiği belirtilen açıklamada, bina güvenliği, tahliye ve toplanma alanları, afet anı, öncesi ve sonrası yapılması gerekenler, deprem sigortası, afet ve acil durum çantası, yaşamsal riskler, yangın, ilk yardım gibi çeşitli konularda da bilgilendirme yapıldığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner