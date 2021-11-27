Kırşehir'de motosiklet ve motorlu bisikletler denetlendi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetim yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünün motosiklet ve motorlu bisikletlerin karıştığı kazaların önlenmesine yönelik çalışma yaptığı belirtildi.

Ankara Caddesi başta olmak üzere kentin farklı noktalarında denetim yapıldığı ifade edilen açıklamada, motosiklet ve motorlu bisiklet sayısının özellikle yerleşim yerlerindeki kullanımının her geçen yıl artarak, trafikte daha fazla yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Motosikletlerin sayısının artması bu araçların trafik kazalarına karışma düzeylerini de etkilemiştir. Bu nedenle motosikletlerin karışmış olduğu kazaların önlenmesi, motosikletlerin trafik güvenliğine uygun olarak seyretmesi, sürücülerinin trafik kurallarına uygun davranması, diğer araç sürücülerinin de motosikletlerin geçiş haklarına ve sürüş güvenliğine dikkat etmelerinin sağlanmasına yönelik, ilimizde yapılan motosiklet ve motorlu bisiklet denetimlerine hassasiyetle devam edilmektedir."

AA / Serkan Güner - Son Dakika Haberleri

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