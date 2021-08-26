Kırşehir'de motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi yapıldı
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Kırşehir'de motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi yapıldı

Kırşehir'de motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi yapıldı
Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Kırşehir'de, motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetim yapıldığı bildirildi.

Kırşehir'de, motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetim yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünün motosiklet ve motorlu bisikletlerin karıştığı kazaların önlenmesine yönelik çalışma yaptığı belirtildi.

Terme Caddesi başta olmak üzere kentin farklı noktalarında denetim yapıldığı ifade edilen açıklamada, "Motosikletlerin karışmış olduğu kazaların önlenmesi, motosikletlerin trafik güvenliğine uygun olarak seyretmesi, sürücülerinin trafik kurallarına uygun davranması, diğer araç sürücülerinin de motosikletlerin geçiş haklarına ve sürüş güvenliğine dikkat etmelerinin sağlanmasına yönelik, ilimizde motosiklet ve motorlu bisiklet denetimleri gerçekleşmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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