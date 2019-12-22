Kırşehir'de motosiklet kazası: 2 yaralı

22.12.2019 14:54 | Son Güncelleme: 22.12.2019 14:54

Kırşehir'de meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.

Orhan K. idaresindeki plakası olmayan motosiklet, Aşıkpaşa Mahallesi'nde sokak arasındaki kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.

Kaza nedeniyle sürücü ve motosikletteki yolcu Muhammed B, yere savrularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA