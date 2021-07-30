Kırşehir'de motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü
Kırşehir'de motosikletin yoldan çıkarak bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Kırşehir'de motosikletin yoldan çıkarak bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Yaşar Salih B. (54) yönetimindeki 34 CTZ 701 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerler çarptı. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Yaşar Salih B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, talihsiz sürücünün cenazesi Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı