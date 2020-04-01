Kırşehir'de misafirhaneler ve öğrenci yurdu sağlık çalışanlarına tahsis edildi Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında resmi kurumlara ait misafirhaneler ve öğrenci yurdu sağlık çalışanlarına tahsis edildi.

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında resmi kurumlara ait misafirhaneler ve öğrenci yurdu sağlık çalışanlarına tahsis edildi.

Alınan bilgiye göre, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile diğer sağlık birimlerinde çalışanların ve ailelerinin koronavirüs salgınından korunması amacıyla Kırşehir Valiliği koordinasyonunda çalışma yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda alınan kararda, ilk etapta DSİ, Karayolları ve Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı misafirhaneler, hastanedeki sağlık çalışanlarına tahsis edildi. İhtiyacın devam etmesi üzerine alınan yeni kararla 350 odalı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yerleşkesindeki Saliha Sultan Öğrenci Yurdu da sağlık çalışanlarının kullanımına açıldı.

Yurtta ilk etapta 100 sağlık çalışanı her odada bir kişi kalacak şekilde misafir edilecek.

Sağlık-Sen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan, yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanlarının daha iyi koşullarda dinlenmesi, aile ve yakın çevrelerine olası virüs bulaştırma riskinin ortadan kaldırılması amacıyla 350 kişi kapasiteli Saliha Sultan Öğrenci Yurdu'nun tahsis edilmesinden mutlu olduklarını belirtti.

Sağlık çalışanlarının yurda ulaşımının da Kırşehir Belediyesine ait otobüslerle ücretsiz yapılacağını dile getiren Yücesan, sağlık görevlileri için hassas davranan ve destek veren Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve diğer yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA