Kırşehir'de minik öğrencilere etkinliklerle doğa ve sosyal sorumluluk bilinci aşılanacak

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de anaokulu öğrencileri "İnsanca, Pek İnsanca Projesi" kapsamında çevre, doğa ve insana dair toplumsal sorumluluk değerlerini öğrenecek.

Merkez Cumhuriyet İlkokulu öğretmenleri, uluslararası alanda okulların projelerini paylaştığı ve yardımlaştığı "eTwinning" platformunda başlatılan projeye katıldı.

Okul öncesi öğretmeni Yasemin Dağlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmit'te başlatılan "İnsanca, Pek İnsanca Projesi"ne dahil olarak çocuklara doğa ve insan sevgisini aşılamayı hedeflediklerini ifade etti.

Projeye 13 farklı ülkeden ve Türkiye'den 40 ilden okulların katıldığını belirten Dağlı, toplumsal hizmet ve sosyal sorumluluk bilinci aşılamanın en büyük amaçları olduğunu dile getirdi.

Kırşehir adına faydalı çalışmalar yapmayı amaçladıklarını vurgulayan Dağlı, şunları kaydetti:

"İnsan ve doğaya dair çocuklarımızın faydalanabileceği her şeye projemizde yer vereceğiz. İyilik yapmak, ağaç dikmek, çevreyi düzenlemek, tabiatı tanımak gibi konularda toplum hizmeti ve sosyal sorumluluk alanı konularında farkındalık oluşturmak için çalışacağız. Bu konuda Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile irtibata geçtik. Bize her türlü katkıyı yapacaklarını söylediler. Aşıkpaşa Tabiat Parkı'mızda çok güzel etkinlikler planladık. Sanatı da içine almayı düşünüyoruz. Neşet Ertaş bizim büyük bir değerimiz. Proje içinde onu da tanıtmaya çalışacağız."

#Korona ile mücadelede sizce hangi tedbirlerin alınması gerek? — Haberler (@Haberler) November 12, 2021

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

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