Kırşehir'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri
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Kırşehir'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri

Kırşehir'de, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz ve Aile" temalı konferans düzenlendi.

13.11.2019 10:16 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:16
Kırşehir'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri

'de, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz ve Aile" temalı konferans düzenlendi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen konferansta, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Hazreti Muhammed'in aile hayatını, örneklerle anlattı.

Konferansın sonunda Mevlid-i Nebi Haftası ile ilgili düzenlenen kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

Kaynak: AA
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