Kırşehir'de, metamfetamin operasyonu
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Kırşehir'de, metamfetamin operasyonu

Kırşehir'de, metamfetamin operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırşehir'de, Narkotik polisi sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Kırşehir'de, Narkotik polisi sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Narkotik polisi sokak satıcılarına yönelik Kervansaray Mahallesinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda M.Ö.'nün üzerinde 4 fişek halinde metamfetamin maddesi ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan M.Ö., çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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