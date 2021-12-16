Kırşehir'de meslek lisesi öğrencilerinin 14 projesi fuarda sergilendi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, meslek lisesi öğrencilerinin hazırladığı 14 proje TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda sergilendi.

Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin kültür ve meslek dersleri öğretmenlerinin desteğiyle hazırladığı projelerin yer aldığı fuar açıldı. Öğrenciler, stantlarda sergiledikleri projeleri hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

Okul Müdürü Turan Altıok, gazetecilere, öğrencilerin farklı kategorilerde hazırladığı 14 proje ile bilim dünyasına katkı yaptıklarını söyledi.

Öğrencilerin özveri ile hazırladıkları projelerin takdir topladığını vurgulayan Altıok, şöyle konuştu:

"14 proje ile TÜBİTAK Bilim Fuarı'na katıldık. Projelerimiz ilimizdeki komisyondan geçti. Öğretmenlerimize, öğrencilerimize, yöneticilerimize ve vatandaşlarımıza göstermek için stantlarda sergiliyoruz. Kültür ve meslek dersleri öğretmenlerimizin katkılarıyla öğrencilerimizin yaptığı projelerimiz yer alıyor. Öğretmenlerimiz sadece danışmanlık yaptı. Projelerin tamamı öğrencilerimize ait. Stantları ziyaret eden misafirlerimize öğrencilerimiz projeleri ile ilgili bilgi verdi."

Stantları ziyaret eden Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da meslek liselerinin son zamanlarda daha aktif hale gelmeye başladığını ifade ederek, öğrencilerin hazırladığı projeleri ilgi ile takip ettiğini dile getirdi.