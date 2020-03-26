Kırşehir'de meslek lisesi öğrencileri 10 günde 40 ton dezenfektan üretti
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Anadolu Lisesi, Koronavirüs, Kırşehir, Güncel

Kırşehir'de meslek lisesi öğrencileri 10 günde 40 ton dezenfektan üretti

Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında başlattıkları çalışmayla 10 günde 40 ton yüzey dezenfekte ürünü üretti.

26.03.2020 13:58 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:33
Kırşehir'de meslek lisesi öğrencileri 10 günde 40 ton dezenfektan üretti

Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında başlattıkları çalışmayla 10 günde 40 ton yüzey dezenfekte ürünü üretti.

Okul Müdürü Turan Altıok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, piyasadaki yüzey dezenfekte ürünü ihtiyacını karşılamak için tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün talimatları doğrultusunda Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda 2 öğretmen ve 10 öğrenciden oluşan bir ekip oluşturduklarını belirten Altıok, geceli gündüzlü çalışma yaparak başta kamu kurumları olmak üzere tüm Kırşehirlilerin dezenfekte ürünü ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını ifade etti.

Yaptıkları bu çalışma ile fırsatçıların fahiş fiyatla ürün satmalarının da önüne geçilmeye çalışıldığını vurgulayan Altıok, şöyle konuştu:

"Koranavirüs tehlikesi ortaya çıktığı andan itibaren tamamen yüzey dezenfekte ürünü üretmeye yoğunlaştık. Öğrencilerimiz ve başlarındaki öğretmenlerimiz, 10 günde 40 ton yüzey dezenfekte ürünü üretti. Okulumuzu kapalı olmasına rağmen gönüllü öğrencilerimizle, gerekli tedbirleri alarak ürünlerimizi üretiyoruz. Bu ürünler, başta okullar olmak üzere kamu kurumları, il ve ilçe belediyeleri ve kaymakamlıklara gönderildi. Ailelerinden alınan yazılı izinle gelen öğrencilerimiz ayrıca döner sermayeden ücret de alıyorlar."

Okulun uzun yıllardır temizlik ürünleri ürettiğini dile getiren Altıok, sürekli çalıştıkları firmalardan kısa sürede hammaddelerini temin ettiklerine işaret ederek, bu nedenle üretimde fazla sıkıntı çekmediklerini kaydetti.

Dezenfekte ürünlerini maliyeti karşılayacak şekilde düşük ücretlerle verdiklerinin altını çizen Altıok, "Kamu kurumları olsun, vatandaşlar olsun, gelenleri geri çevirmemeye çalışıyoruz. Koronavirüs tehdidi geçinceye kadar geceli gündüzlü çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: AA

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