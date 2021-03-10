Kırşehir'de, Mercan Ormanı oluşturuldu
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Kırşehir'de, Mercan Ormanı oluşturuldu

10.03.2021 14:02 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:07
Kırşehir'de, Mercan Ormanı oluşturuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, kadına yönelik şiddete karşı yürütülen mücadeleye dikkat çekmek amacıyla oluşturulan Mercan Ormanına Vali İbrahim Akın'ın eşi tarafından fidan dikildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, kadına yönelik şiddete karşı yürütülen mücadeleye dikkat çekmek amacıyla oluşturulan Mercan Ormanına Vali İbrahim Akın'ın eşi tarafından fidan dikildi.

Boztepe yolunda gerçekleştirilen fidan dikim programına katılan Saliha Akın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle tüm illerde olduğu gibi Kırşehir'de de Mercan Ormanı oluşturulduğunu söyledi.

Akın, fidan dikimi sırasında yaptığı konuşmada, "Kadınlarımıza yönelik şiddeti hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz. Kadına yönelik şiddete karşı yürütülen mücadelenin önemine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan Mercan Hatıra Ormanına fidan dikimi gerçekleştirdik. Amacımız, çocuklarımıza daha yeşil, daha temiz, daha yaşanabilir bir çevre bırakmaktır"dedi. - KIRŞEHİR

Kırşehir'de, Mercan Ormanı oluşturuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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