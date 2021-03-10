Kırşehir'de "Mercan Hatıra Ormanı" oluşturuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan proje kapsamında Kırşehir'de "Mercan Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Vali İbrahim Akın'ın eşi Saliha Akın ve beraberindekiler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde, Boztepe yolu üzerindeki belirlenen alana 300'ün üzerine çam fidanı dikti.

Saliha Akın, törende yaptığı konuşmada, 81 ilde Mercan Hatıra Ormanları oluşturulması için fidanların dikildiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın eşinin öncülüğünde 81 ilde ağaç dikiyoruz. İnşallah bu fidanları dikmekle kalmayacağız, koruyarak gelecek nesillere bırakacağız. Ağacın, ormanın faydaları anlatmakla bitmez. Geleceğimiz için ormanlarımıza sahip çıkmalıyız. Bu bilinçle çocuklarımızı yetiştirmeliyiz. Onlara güzel bir dünya bırakmalıyız." dedi.

Törene, Kırşehir Orman İşletme Müdürü Reşat Karaca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ramazan Baykara ile protokol işleri ve kadınlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız