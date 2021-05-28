Kırşehir'de Mayıs ayının Ahisi seçildi
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Kırşehir'de Mayıs ayının Ahisi seçildi

Kırşehir'de Mayıs ayının Ahisi seçildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, Ahi Evran Yılı çerçevesinde ayın ahisi seçildi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, Ahi Evran Yılı çerçevesinde ayın ahisi seçildi.

Ahilik prensiplerine uygun olarak çalışan esnaflar her ay Kırşehir'de ödüllendiriliyor. Şehirde verilen 'Ayın Ahisi' ödülünün Mayıs ayındaki sahibi çay ocağı işletmecisi Mustafa Dağıstan oldu. Ankara Caddesinde çay ocağı işleten Mustafa Dağıstan, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı oda başkanları tarafından Mayıs ayının Ahi esnafı seçildi. Ödül törenine Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk ve oda başkanları katıldı. Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk yaptığı açıklamada, "2021 yılının Ahi Evran yılı olması nedeniyle belediyemizle ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz projeyle her ay bir esnafımıza Ahi Esnafı ödülünü veriyoruz" dedi. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ise; "Pandemi sürecinde zor durumda olan esnafımıza yerel yönetim olarak elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Ancak sürekli kapalı kalan başta kahvehane ve çay ocakları olmak üzere tüm esnaflarımıza devletin sigorta ve vergi konusunda destek çıkması gerekli. Mustafa abimize bu zor dönemde işini hakkıyla yaptığı için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Ayın Ahi Esnafı seçilen Mustafa Dağıstan'a Ahiliği temsilen Ahi Evran-ı Veli heykeli, Ahilik Belgesi ve hediyeler takdim edildi. - KIRŞEHİR

Kırşehir'de Mayıs ayının Ahisi seçildi
Kırşehir'de Mayıs ayının Ahisi seçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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