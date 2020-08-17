Kırşehir'de maske takma zorunluluğu il geneline yaygınlaştırıldı
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Kırşehir'de maske takma zorunluluğu il geneline yaygınlaştırıldı

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılma hızının kontrol altında tutulması amacıyla il genelinde maske takma zorunluğu getirildi.

Kırşehir'de maske takma zorunluluğu il geneline yaygınlaştırıldı
17.08.2020 22:31 | Son Güncelleme: 17.08.2020 22:35

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılma hızının kontrol altında tutulması amacıyla il genelinde maske takma zorunluğu getirildi.

Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, Vali İbrahim Akın başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun, İl Pandemi Koordinasyon Kurulu tavsiyeleriyle ilgili yeni kararlar aldığı belirtildi.

Açıklamada, salgının kontrolü ve yayılımının engellenmesi amacıyla 17 Haziran tarihinde il merkezinde nüfus hareketliliğinin ve yoğunluğun olduğu bazı cadde ve sokaklarda maske kullanmalarının zorunlu hale getirildiği hatırlatıldı.

Hastalığın yayılma hızının kontrol altında tutulması amacıyla yapılan yeni değerlendirmede, bu zorunluluğun 18 Ağustos tarihinden itibaren il genelinde uygulanmasına arar verildiği ifade edildi.

65 yaş üstü vatandaşların sağlıklarının korunabilmesi için yeni tedbirler alındığı vurgulanan açıklamada, düğün, kına, nişan, nikah, mevlit, sünnet gibi toplu etkinliklere anne, baba, dede, nine, amca, dayı, teyze ve hala haricindeki 65 yaş ve üzerindeki misafirlerin kabul edilmemesine ve saat 16.00'dan sonra pazar yerlerine girişlerinin kısıtlanmasına karar verildiği vurgulandı.

Açıklamada, yasak ve zorunluluklara uymayanlara idari para cezası ve adli işlem yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

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