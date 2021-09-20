Kırşehir'de marketlere yönelik 'fahiş fiyat' denetimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırşehir'de marketlere yönelik "fahiş fiyat" denetimi

AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Kırşehir'de marketlere yönelik

Kırşehir'de, haksız fiyat artışlarına karşı marketlerde denetim yapıldı.

Kırşehir'de, haksız fiyat artışlarına karşı marketlerde denetim yapıldı.

Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı, AA muhabirine, son zamanlarda marketlerde görülen fiyat artışlarını kontrol altına almak için Ticaret Bakanlığının Türkiye genelinde başlattığı denetim hamlesi çerçevesinde Kırşehir'de 4 ekip kurarak zincir ve yerel marketleri kontrol ettiklerini söyledi.

Ürünlerin alış ve satış fiyatlarının incelendiğini belirten Dalgalı, "Ekiplerimiz, haksız fiyat uygulandığı kanaati oluşan ürünlerle ilgili marketten savunma istiyor. Denetim tutanakları, firma savunmaları, alış ve satış faturaları, diğer evraklar, Reklam ve Rekabet Kurulu'nda değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığına gönderiliyor." dedi.

Fiyat etiketi ile kasa uyuşmazlığı hususlarının da denetlendiğini vurgulayan Dalgalı, "Etiketlerde görülen uygunsuzluk durumunda ürün başına 450 lira para cezası yerinde uygulanıyor." diye konuştu.

Dalgalı, denetimlerin sürdürüleceğini kaydetti.

Kırşehir'de marketlere yönelik fahiş fiyat denetimi

Kırşehir'de marketlere yönelik fahiş fiyat denetimi

Kırşehir'de marketlere yönelik fahiş fiyat denetimi

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri
TURKOVAC'ta işler yolunda; bin 100 gönüllüye uygulandı, yan etki görülmedi

TURKOVAC'ta işler yolunda; bin 100 gönüllüye uygulandı, yan etki görülmedi

 Yunanistan'ın, Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal eden NAVTEX'ine itiraz

Yunanistan'ın, Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal eden NAVTEX'ine itiraz

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de konuştu: Görevimiz, FETÖ mensuplarının hesap vermesini sağlamaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de konuştu: Görevimiz, FETÖ mensuplarının hesap vermesini sağlamaktır
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Muharrem İnce Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Hasan Polatkan
Magazin Göksel Düm Tek Tek Burak Yamantürk
Spor Marcao Fatih Terim Burak Yılmaz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Şenol Güneş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kırşehir'de marketlere yönelik 'fahiş fiyat' denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 16:02:31. #1.11#