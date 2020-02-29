Kırşehir'de mahallelerdeki çöp konteynerleri yenilendi

29.02.2020 15:12 | Son Güncelleme: 29.02.2020 15:44

Kırşehir Belediyesi eski ve bakımsız şekilde kullanılan çöp konteynerini yenileyerek, 100 yeni çöp konteynerini mahallelere dağıttı.

Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent merkezinde mahallerde deforme ve eskimiş konteynerlerle ilgili düzenleme çalışmasına gittiklerini söyledi.

100 çöp konteynerleri çöp toplama alanlarına ve eski çöp kovalarının yerine yerleştirildiğini hatırlatan Kayaoğlu, "Kirletmemek elimizde" sloganlarının yazılı olduğu renkli çöp konteynerinin 14 mahallenin tamamına konulduğunu aktardı.

Kayaoğlu, şunları kaydetti:

"Daha temiz bir Kırşehir için çalışıyoruz. Mahallelerimize yeni çevreye duyarlı konteyner dağıtımını devam ediyoruz. Tüm çöp konteynerleri tüm vatandaşlarımıza emanettir. Sizlerin vergileriyle aldığımız, hayatımızı daha kolaylaştırmasını umduğumuz her malzeme hepimiz için çok kıymetli. Lütfen çevremize daha duyarlı olalım. Yeni çöp konteynerlerimiz daha estetik bir görünüme sahip ve çevreye koku vermeyecektir."

Kayaoğlu ve Temizlik İşleri Sorumlusu Zafer Satılmış ile temizlik personelleri mahallelere yeni çöp konteynerlerinin dağıtımını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA