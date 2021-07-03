Kırşehir'de lavanta bahçesinde hasat şöleni düzenlendi
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Kırşehir'de lavanta bahçesinde hasat şöleni düzenlendi

Kırşehir'de lavanta bahçesinde hasat şöleni düzenlendi
Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Kültür Sanat

Kırşehir Belediyesince geçen yıl 18 bin metrekarelik alana dikilen lavantalar, şölenle hasat edildi.

Kırşehir Belediyesince geçen yıl 18 bin metrekarelik alana dikilen lavantalar, şölenle hasat edildi.

Güldiken Mahallesi Ortaköy Caddesi'ndeki Park ve Bahçeler Müdürlüğü karşısında bulunan 18 bin metrekarelik alanda oluşturulan lavanta bahçesinde ikinci hasat yapıldı.

Hasadın ardından düzenlenen şölen kapsamında davul zurna ekipleri alanda vatandaşları karşıladı. Belediye görevlilerince vatandaşlara lavanta fidesi, lavanta kesesi ve buketi dağıtıldı. Şölen alanında vatandaşlar fotoğraf çektirdi, animatörler balon dağıttıkları çocukları eğlendirdi.

Şölende konuşan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, lavanta üretimine ilginin arttığını, hasat yapılan alana 24 bin lavanta fidesi diktiklerini söyledi.

Lavantanın kuraklığa dayanıklı olduğunu vurgulayan Ekicioğlu, "Lavantanın, kuraklığa karşı Anadolu'da en iyi yetişen bitkilerden olduğunu gördük. Karlılığının ise en yüksek bitkilerden olduğunu tespit ettik. Kırşehir çiftçisine ve bölgeye örnek olabilecek bir çalışma yaptık. Bunun da çiftçilerimize ve tarımla uğraşan ailelerimizin ekonomilerine önemli katkılar sunacağına inanıyorum." dedi.

Şenliğe katılan Alican Yobaş da "Belediyenin düzenlediği bahçede ürünlerden verim alındı. Güzel fotoğraf alanı oluşturulmuş. Belediye çalışanlarına teşekkür ederim." dedi.

Gülten Aydın ise organizasyon için yetkililere teşekkür ederek, lavanta bahçesini çok beğendiğini, fotoğraf çektirdiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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