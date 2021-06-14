Kırşehir'de "Kuzu Maydonoz'un Maceraları" oyunu sahnelenecek
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Kırşehir'de "Kuzu Maydonoz'un Maceraları" oyunu sahnelenecek

Kırşehir'de 'Kuzu Maydonoz'un Maceraları' oyunu sahnelenecek
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

İzmir Devlet Tiyatrosunun Kırşehir'de çocuklara "Kuzu Maydonoz'un Maceraları" oyununu sahneleyeceği bildirildi.

İzmir Devlet Tiyatrosunun Kırşehir'de çocuklara "Kuzu Maydonoz'un Maceraları" oyununu sahneleyeceği bildirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır, yaptığı açıklamada, İzmir Devlet Tiyatrosu sanatçılarının oynadığı ve Levent Ulukut'un yönettiği "Kuzu Maydonoz'un Maceraları" çocuk oyununun Kırşehir Cacabey Meydanı'nda 7-12 yaş aralığındaki çocuklara sahneleneceğini belirtti.

Oyunun 24 Haziran'da çocuklarla buluşacağını vurgulayan Çalışır, "Kuzu Maydanoz'un Maceraları adlı şarkılı danslı çocuk oyunu dostluğun önemi, doğanın neden korunması gerektiği, teknolojinin hayatımızdaki yeri, yaşadığımız coğrafyayı keşfetmenin bizi nasıl mutlu edeceği gibi konular hakkında çocukları düşünmeye yönlendirecek eğlenceli bir oyun. Çocuklarımızın beğeni ile izleyeceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çalışır, ücretsiz izlenebilecek oyunun Kaman, Çiçekdağı ve Mucur ilçelerinde de sahneleneceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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