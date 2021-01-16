Kuyumculara sahte altın satan dolandırıcı tutuklandı
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Kuyumculara sahte altın satan dolandırıcı tutuklandı

16.01.2021 21:39 | Son Güncelleme: 16.01.2021 22:02

Adliye'den şahsın çıkarılması Kırşehir adliyesinden görüntüler Kırşehir'de kuyumculara sahte altın sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Adliye'den şahsın çıkarılması

Kırşehir adliyesinden görüntüler Kırşehir'de kuyumculara sahte altın sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şehir dışından Kırşehir'e getirilen ve "Ata lira" olarak bilinen sahte altınların kuyumcularda bozdurularak dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kuyumcular Çarşısında 2 kuyumcuda sahte altın bozdurarak yaklaşık 10 bin ve 15 bin lira alan H.B. (45), aynı çarşıda üçüncü sarrafa girerek yanındaki sahte altınları bozdurmak istedi. Kuyumcunun, altınların sahte olduğunu fark ederek polise ihbarda bulunması üzerine H.B, suçüstü yakalandı.

Üst aramasında çok sayıda sahte altın ele geçirilen H.B, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin dolandırıcılık suçundan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

Kuyumculara sahte altın satan dolandırıcı tutuklandı
Kuyumculara sahte altın satan dolandırıcı tutuklandı
Kuyumculara sahte altın satan dolandırıcı tutuklandı
Kuyumculara sahte altın satan dolandırıcı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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