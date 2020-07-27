Kırşehir'de kurban kesim yerleri belirlendi Kırşehir Belediyesi kurban kesim yerlerini belirledi.

Kırşehir Belediyesi kurban kesim yerlerini belirledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde kesimhane ve kurban komisyonlarının belirlediği alanlarda kurbanların kesilmesi gerektiği belirtildi.

Cadde, sokak ve parklarda kurban kesilmemesi, kurban kesim alanlarının kullanılmasının istendiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kırşehir merkezi için kurban satış bölgesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki Ticaret Borsasına ait canlı hayvan satış noktasıdır. Kurban kesim alanları ise Özbağ ile Çiçekdağı ilçe yolunda bulunan ve Organize Sanayi Bölgesi içindeki et kombineleri, Kuşdilli Mahallesi'ndeki kapalı pazar yeri olarak belirlenmiştir. Kurban kesiminin ardından çevre ve toplum sağlığı için hayvanların kan, atık ve iç organlarının cadde, sokaklara bırakılmaması, evcil ya da yabani hayvanlara verilmemesi, derin çukurlara gömülerek imha edilmesi gerekmektedir."

Açıklamada, koronavirüs salgınından korunmak için fiziki temasta bulunulmaması, el hijyeninin korunması ve maske takılması da istendi.

Kaynak: AA