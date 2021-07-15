Kırşehir'de Kurban Bayramı öncesi denetim yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırşehir'de Kurban Bayramı öncesi denetim yapıldı

Kırşehir'de Kurban Bayramı öncesi denetim yapıldı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir'de farklı kurumlar tarafından Kurban Bayramı öncesi denetim gerçekleştirildi.

Kırşehir'de farklı kurumlar tarafından Kurban Bayramı öncesi denetim gerçekleştirildi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık satışının gerçekleştirildiği canlı hayvan pazarının dezenfekte ve hijyen çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerin de vatandaşların geleneksel bayram ikramı olan şeker, tatlı üreten ve satan gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürdüğünü vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Bu yıl da maalesef yeni tip koronavirüs gölgesinde Kurban Bayramı'nı kutlayacağız. Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz ilimizde gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini artırdı. Bayram boyunca 24 saat görev yapacak olan ekiplerimiz, gelecek talep ve şikayetleri değerlendirecek. Bütün vatandaşlarımızın şimdiden sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmelerini temenni ediyor, sağlıklı günler diliyorum."

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen de yaptığı açıklamada, canlı hayvan pazarında satıcıları ve vatandaşları dinlediklerini ifade etti.

Kurban Bayramı sonuna kadar ekiplerin aralıksız denetim yapacağına aktaran Seçen, damızlık değeri taşıyan, nakil belgesi olmayan, sağlıksız, 24 aydan daha küçük olan ve kulak küpesiz hayvanları kurbanlık olarak satmamaları konusunda satıcıları uyardıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Fransa'da aşı karşıtları ülkeyi savaş alanına çevirdi! Araçları ateşe verdiler
Fransa'da aşı karşıtları ülkeyi savaş alanına çevirdi! Araçları ateşe verdiler
Fransa'da Kovid-19 aşı mecburiyeti karşıtı gösteri
Fransa'da Kovid-19 aşı mecburiyeti karşıtı gösteri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Mustafa Demir Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam İlyas Tetik Demet Akalın Levent Yüksel
Spor Mesut Özil Burak Elmas Abdullah Avcı Aykut Kocaman Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırşehir'de Kurban Bayramı öncesi denetim yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 13:03:58. #1.16#

title