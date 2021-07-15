Kırşehir'de Kurban Bayramı öncesi denetim yapıldı

Kırşehir'de farklı kurumlar tarafından Kurban Bayramı öncesi denetim gerçekleştirildi.

Kırşehir'de farklı kurumlar tarafından Kurban Bayramı öncesi denetim gerçekleştirildi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık satışının gerçekleştirildiği canlı hayvan pazarının dezenfekte ve hijyen çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerin de vatandaşların geleneksel bayram ikramı olan şeker, tatlı üreten ve satan gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürdüğünü vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Bu yıl da maalesef yeni tip koronavirüs gölgesinde Kurban Bayramı'nı kutlayacağız. Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz ilimizde gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimlerini artırdı. Bayram boyunca 24 saat görev yapacak olan ekiplerimiz, gelecek talep ve şikayetleri değerlendirecek. Bütün vatandaşlarımızın şimdiden sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmelerini temenni ediyor, sağlıklı günler diliyorum."

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen de yaptığı açıklamada, canlı hayvan pazarında satıcıları ve vatandaşları dinlediklerini ifade etti.

Kurban Bayramı sonuna kadar ekiplerin aralıksız denetim yapacağına aktaran Seçen, damızlık değeri taşıyan, nakil belgesi olmayan, sağlıksız, 24 aydan daha küçük olan ve kulak küpesiz hayvanları kurbanlık olarak satmamaları konusunda satıcıları uyardıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız