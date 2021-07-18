Kurban Bayramı öncesi bıçakçılar yoğun mesai yapıyor
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Kurban Bayramı öncesi bıçakçılar yoğun mesai yapıyor

Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Kırşehir'de, bıçak ustalarında yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Kırşehir'de, bıçak ustalarında yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Atatürk Caddesi'nde faaliyet gösteren bıçak ustası Muammer Eldemir (60), AA muhabirine, tezgahta bıçak ve bakım malzemeleri satışının devam ettiğini, 40 yılı aşkın süredir bıçak, satır, döner bıçaklarını kurban öncesinde bilediklerini söyledi.

Her yıl olduğu gibi bu sene de yoğunluk olduğunu anlatan Eldemir, şunları kaydetti:

"Yoğunluk olduğu için kendi arkadaşımızın bıçaklarını bile alamıyoruz, sıra çok fazla oluyor. Bir de hemen getirip almak isteyenlerin, acele edenlerinkini de yapamıyoruz. Arife gecesine kadar bileme işine devam ediyoruz. Günlük 150 kişinin bıçaklarını sıraya alıyoruz. Hemen yanımızdaki apartmanın içine kadar, merdiven ayaklarına kadar bıçakları sıraladık. Hepsi yapılmayı bekliyor. Bayrama yetiştireceğiz inşallah."

Uzun Çarşı'daki bıçak ustası Nurettin Avcı (59) da bıçak bileme işlerinde ciddi yoğunluk nedeniyle zorlandıklarını anlatarak, "Yoğunluktan bazı müşterilerin bıçağını alamıyoruz." dedi.

Bıçak ustası Murat İşeri (47) ise "İyi bir hareketlilik oluyor, bayram öncesi fazlaca yoğunluk var. Vatandaşın getirdiği bıçakları bayrama yetiştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kurban Bayramı öncesi bıçakçılar yoğun mesai yapıyor
Kurban Bayramı öncesi bıçakçılar yoğun mesai yapıyor
Kurban Bayramı öncesi bıçakçılar yoğun mesai yapıyor
Kurban Bayramı öncesi bıçakçılar yoğun mesai yapıyor
Kurban Bayramı öncesi bıçakçılar yoğun mesai yapıyor
Kurban Bayramı öncesi bıçakçılar yoğun mesai yapıyor
Kurban Bayramı öncesi bıçakçılar yoğun mesai yapıyor
Kurban Bayramı öncesi bıçakçılar yoğun mesai yapıyor
Kurban Bayramı öncesi bıçakçılar yoğun mesai yapıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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