Kırşehir'de Kurban Bayramı mesajları

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu başkanları, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu başkanları, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekicioğlu, mesajında, kent halkının Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bu yıl da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde bir bayram kutlanacağını belirten Ekicioğlu, "Bayram boyunca 24 saat görev yapacak olan ekiplerimiz, hemşerilerimizden gelecek talep ve şikayetleri 153 numaralı Halkın Masası Çağrı Merkezi'nden değerlendirecek." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Kendirli de hemşerilerinin bayramını kutlayarak, aile büyükleri, akrabalar, eş, dost ve komşulara yapılacak ziyaretlerin salgın tehlikesinin sürdüğü bilinci ile gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

CHP Kırşehir Milletvekili İlhan da bayram günlerinin herkesin sevdikleriyle bir arada olduğu, sevgilerini paylaştığı ve kucaklaştığı güzel anlar olduğunu aktardı.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal da bayramların dayanışma, yardımseverliğin, huzur ve bereketin yaşandığı, akrabalık ve komşuluk bağlarını kenetleyen, dargınlıkların, kırgınlıkların unutulduğu, ihtiyaç sahiplerinin yüzünün gülmesine vesile olunan özel günler olduğunu belirtti.

Memur-Sen Kırşehir Şube Başkanı Mehmet Fatih Yavuz da bayramın, yeryüzünün her köşesinde huzurun, mutluluğun, barışın tesisine vesile olmasını, hakça kazanmanın ve hakça paylaşımın mümkün olabilmesini Allah'tan niyaz ettiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner