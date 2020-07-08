Kırşehir'de kurban bağışı stantları kuruldu
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Kırşehir'de kurban bağışı stantları kuruldu

Kırşehir'de, kentin farklı yerlerine kurban bağışı stantları kurulduKırşehir Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırşehir İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Kırşehir Şubesi iş birliğinde halkın toplu olarak bulunduğu noktalarda Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu Tanıtım ve...

Kırşehir'de kurban bağışı stantları kuruldu
08.07.2020 14:41 | Son Güncelleme: 08.07.2020 15:16

Kırşehir'de, kentin farklı yerlerine kurban bağışı stantları kuruldu

Kırşehir Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırşehir İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Kırşehir Şubesi iş birliğinde halkın toplu olarak bulunduğu noktalarda Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu Tanıtım ve Bağış Stantları açıldı.

Stantlarda, vatandaşlara görevliler tarafından bağış yoluyla kurban kesimiyle ilgili bilgi veriliyor.

Açılan bir standı ziyaret eden Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman, 2020 yılı vekaletle kurban kesimi çalışmalarına başladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İl Müftülüğümüz tarafından hazırladığımız afişlerle şehrimizin değişik noktalarına stantlar kurduk. Buradaki stantlarda vatandaşlarımıza Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından organize edilen vekalet yoluyla kurban kesimi hakkında bilgiler vererek onların bağışlarını kabul edeceğiz. Kabul edilen kurbanları inşallah dünyanın dört bir tarafında bulunan mazlum, mağdur insanlara ulaştırmaya gayret göstereceğiz."

Kaynak: AA

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