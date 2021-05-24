Kırşehir'de kuraklık tespit çalışması yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırşehir'de kuraklık tespit çalışması yapıldı

Kırşehir'de kuraklık tespit çalışması yapıldı
Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin ve beraberindeki heyet, kentte bazı bölgelerde kuraklık tespit çalışması yaptı.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin ve beraberindeki heyet, kentte bazı bölgelerde kuraklık tespit çalışması yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir'de yaşanan tarımsal kuraklık nedeniyle köylerdeki tarlalarda inceleme gerçekleştirildi.

Saha çalışmalarında tarlalarda yaşanan sıkıntılar, bölgelerdeki toprak yapısı incelenirken, çiftçilerden de bilgiler alındı.

Kuraklık tespit çalışmasının ardından konuşan Şahin, üreticilerin afetlerden korunabilmesi ve emeklerinin heba olmaması için tarım sigortası yaptırmalarının doğal afetlerle oluşabilecek ekonomik kayıplara karşı öneminden bahsetti.

Şahin, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığımızca 2020 yılında Kırşehirli çiftçilerimize bitkisel üretim desteklemelerinde 143 milyon 562 bin 274 lira, hayvancılık desteklemelerinde 10 milyon 188 bin 360 lira, Konya Ovası Projesinden (KOP) 2 milyon 525 bin 753 lira ve kırsal kalkınma desteklemelerinden 2 milyon 111 bin 562 lira olmak üzere toplam 158 milyon 387 bin 949 lira destekleme ödemesi yaptık. Bakanlığımız olarak bizler her konuda olduğu gibi, her daim çiftçilerimizin yanındayız. Dertleriyle dertlenerek sahada tarımsal sektör temsilcileri ile çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Şahin'e Kırşehir Toprak Mahsuller Ofisi Müdürü Ergün Özdemir, Kırşehir Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Cemal Güngör ve Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Sinan Purcu da kuraklık tespit çalışmasında eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Tarım işçilerimiz ve tarımın paydaşları yani hem kamu hem de özel sektör bunların da hızlı bir biçimde...
Son dakika... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Tarım işçilerimiz ve tarımın paydaşları yani hem kamu hem de özel sektör bunların da hızlı bir biçimde...
Tarım işçilerine aşı müjdesi! Bulundukları yerde uygulanacak
Tarım işçilerine aşı müjdesi! Bulundukları yerde uygulanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(KKTC Sulamaları İletim Tüneli ) Tarım yapılacak arazilerin sulamaya açılmasıyla yıllık 156 milyon liralık gelir artışı ve...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(KKTC Sulamaları İletim Tüneli ) Tarım yapılacak arazilerin sulamaya açılmasıyla yıllık 156 milyon liralık gelir artışı ve...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Meral Akşener Volkan Bozkır Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Prens Harry Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Burak Yılmaz Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırşehir'de kuraklık tespit çalışması yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 14:01:16. #1.16#

title