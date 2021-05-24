Kırşehir'de kuraklık tespit çalışması yapıldı

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin ve beraberindeki heyet, kentte bazı bölgelerde kuraklık tespit çalışması yaptı.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürü Kenan Şahin ve beraberindeki heyet, kentte bazı bölgelerde kuraklık tespit çalışması yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir'de yaşanan tarımsal kuraklık nedeniyle köylerdeki tarlalarda inceleme gerçekleştirildi.

Saha çalışmalarında tarlalarda yaşanan sıkıntılar, bölgelerdeki toprak yapısı incelenirken, çiftçilerden de bilgiler alındı.

Kuraklık tespit çalışmasının ardından konuşan Şahin, üreticilerin afetlerden korunabilmesi ve emeklerinin heba olmaması için tarım sigortası yaptırmalarının doğal afetlerle oluşabilecek ekonomik kayıplara karşı öneminden bahsetti.

Şahin, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığımızca 2020 yılında Kırşehirli çiftçilerimize bitkisel üretim desteklemelerinde 143 milyon 562 bin 274 lira, hayvancılık desteklemelerinde 10 milyon 188 bin 360 lira, Konya Ovası Projesinden (KOP) 2 milyon 525 bin 753 lira ve kırsal kalkınma desteklemelerinden 2 milyon 111 bin 562 lira olmak üzere toplam 158 milyon 387 bin 949 lira destekleme ödemesi yaptık. Bakanlığımız olarak bizler her konuda olduğu gibi, her daim çiftçilerimizin yanındayız. Dertleriyle dertlenerek sahada tarımsal sektör temsilcileri ile çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Şahin'e Kırşehir Toprak Mahsuller Ofisi Müdürü Ergün Özdemir, Kırşehir Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Cemal Güngör ve Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Sinan Purcu da kuraklık tespit çalışmasında eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner