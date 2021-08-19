Kırşehir'de Kur'an kursu öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verildi

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) kent merkezindeki Kur'an kursu öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verdiği bildirildi.

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) kent merkezindeki Kur'an kursu öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verdiği bildirildi.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kurum ve kuruluşların yanı sıra Kur'an kurslarının ziyaret edilerek, öğrencilere afetler hakkında bilgi verildiği belirtildi.

Açıklamada, 2021'in Türkiye Afet Eğitim Yılı olarak belirlenmesi nedeniyle farklı mahallelerdeki Hazreti Hamza, Hicret, Mescidi Aksa, Selgah, Ahmet Yesevi, Zemine Hatun, Buhara, Saraycık, Harmandalı, Yenievler, Bağbaşı ve Çukurçayır camilerinde öğrencilere afetlere karşı farkındalıkların anlatıldığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Toplumda afet öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin bilgi ve becerileri kazandırma, tutum ve davranışları değiştirme, afetlerde dirençli toplum oluşturma, afet farkındalığının arttırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla eğitimler devam etmektedir. Kur'an kursu öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimler ile başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak yapılacak doğru davranışları bireylere kazandırmak amaçlanmaktadır. Eğitimlerimizde öğrencilerimize broşür, afet farkındalık el kitabı, boyama kitabı, yapboz gibi bilgilendirici ve eğitici materyaller hediye olarak dağıtılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner