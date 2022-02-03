Kırşehir'de "Kültürler Buluşuyor" konseri gerçekleştirilecek

KIRŞEHİR (AA) - UNECO tarafından müzik dalında Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınan Kırşehir'de, "Kültürler Buluşuyor" konseri gerçekleştirileceği bildirildi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu ve Kırşehir Ustalar Müzik Topluluğu ile Kırşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun sahne alacağı konserin 5 Şubat Cumartesi günü Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde düzenleneceğini ifade etti.

Belediye olarak Kırşehir'in UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na müzik alanında alınmasıyla çeşitli etkinlikler planladıklarını vurgulayan Ekicioğlu, kentin adını kültür ve sanat faaliyetleriyle duyurmaya gayret ettiklerini aktardı.

Neşet Ertaş ve Aşık Veysel gibi iki büyük ozanı bu kapsamda değerlendirerek "Kültürler Buluşuyor" temalı konseri organize ettiklerine işaret eden Ekicioğlu, "Konserimiz 5 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tüm Kırşehirli hemşerilerimizi ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konserimize bekliyorum." ifadelerini kullandı.