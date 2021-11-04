Kırşehir'de Kültür Park Projesi uygulanacak

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, esi Karayolları Şube Şefliği alanına Kültür Pak Projesi uygulayacaklarını bildirdi.

Ekicioğlu, yazılı açıklamasında, alanda uygulanacak çalışma ile ilgili düzenledikleri ankette vatandaşların yüzde 71'inin tercihini kültür parktan yana kullandığını belirtti.

Çoğunluğun kararına uyarak burası için Kültür Park Projesi hazırladıklarını ifade eden Ekicioğlu, avam projesinin tamamlandığını, bu yıl içinde ihaleye çıkacaklarını aktardı.

Kırşehir'e nefes aldıracak alanları oluşturmak için çalıştıklarını vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Eski Karayolları Şube Şefliği olarak bilinen alan imar planımızda emsali 4 olan ticari alandır. Ortak akılla yönettiğimiz şehirde taşınmazı halkımızın tercihine sunarak düzenlemiş olduğumuz anket sonucunda yüzde 71'lik bir tercihle kültür park kararı ortaya çıktı. Alandaki mevcut yapıları da dikkate alarak yapılacak olan Kırşehir Kültür Park Kompleksi içerisinde idari birimleri, misafirhane, kütüphane, ticari birimler, inovasyon merkezi, yeme-içme birimleri ve gastronomi enstitüsü, sergi alanları, çok amaçlı etkinlik salonu, kapalı otopark gibi alanlardan oluşan avam projesini hazırladık."

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