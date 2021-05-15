Kırşehir'de Kudüs ve Doğu Türkistan'da yaşanan saldırılara tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırşehir'de Kudüs ve Doğu Türkistan'da yaşanan saldırılara tepki

Kırşehir'de Kudüs ve Doğu Türkistan'da yaşanan saldırılara tepki
Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

???????İYİ Parti Kırşehir İl Başkanlığınca organize edilen programda, Kudüs ve Doğu Türkistan'da yaşanan saldırılara tepki gösterildi.

???????İYİ Parti Kırşehir İl Başkanlığınca organize edilen programda, Kudüs ve Doğu Türkistan'da yaşanan saldırılara tepki gösterildi.

Cacabey Meydanı'nda bir araya gelen partililer, İsrail'in Kudüs'te, Çin'in Doğu Türkistan'da yaptığı saldırıları kınadı.

Kur'an-ı Kerim okunarak dua edilen programda konuşan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Türkiye'de birlik ve birlikle hareket edilmesi, yaşananlara tepki verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Ekicioğlu, "Biz, hep birlikte Türkiye oluruz. Hep birlikte işgallere ve yanlışlara karşı gelmek zorundayız. Dünyanın çeşitli yerlerinde Türk ve Müslümanlara yapılanlara tepki göstermeye, yaşanan haksızlıkları dile getirmeye devam edeceğiz." dedi.

İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen de İsrail'in Kudüs'te, Çin'in Doğu Türkistan'da baskı ve saldırılar yaptığını, tarihi ve kültürel değerlerin zarar gördüğünü söyledi.

Partililer programda Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları açıp, slogan attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

Filistin Yönetimi: ABD'nin İsrail'in yaptıkları karşısındaki sessizliği ve nefsi müdafaa olarak tanımlaması Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki...
Filistin Yönetimi: ABD'nin İsrail'in yaptıkları karşısındaki sessizliği ve nefsi müdafaa olarak tanımlaması Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'teki...
Erdoğan: 'Eğer İsrail'in Filistin'de ve bilhassa Kudüs'te sergilediği saldırganlığı derhal durdurmazsak, yarın herkes kendini bu vahşi zihniyetin...
Erdoğan: "Eğer İsrail'in Filistin'de ve bilhassa Kudüs'te sergilediği saldırganlığı derhal durdurmazsak, yarın herkes kendini bu vahşi zihniyetin...
Erdoğan: 'Kudüs gibi hem Müslümanların hem Hristiyanların hem de Musevilerin kutsal mekanlarını bünyesinde barındıran bir şehri fütursuzca...
Erdoğan: "Kudüs gibi hem Müslümanların hem Hristiyanların hem de Musevilerin kutsal mekanlarını bünyesinde barındıran bir şehri fütursuzca...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Erbaş Fuat Oktay Aykut Erdoğdu Fahrettin Altun
Magazin Alişan Cansu Dere Hande Erçel Nur Fettahoğlu
Spor Ali Koç Mesut Özil Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırşehir'de Kudüs ve Doğu Türkistan'da yaşanan saldırılara tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 09:26:46. #1.15#

title