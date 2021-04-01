Kırşehir'de Kovid-19 tedbirleri değerlendirildi

Kırşehir İl Pandemi Kurulu Toplantısı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve yapılan çalışmaların değerlendirildiği bildirildi.

Kırşehir İl Pandemi Kurulu Toplantısı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve yapılan çalışmaların değerlendirildiği bildirildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Pandemi Kurulu, Vali İbrahim Akın başkanlığında toplandı.

Valilik binasındaki toplantıda konuşan Akın, aile içi görüşmelerin salgının yayılmasında en büyük etken olduğunu ifade etti.

Kırşehir'de salgınla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirleri gözden geçireceklerini belirten Vali Akın, şöyle devam etti:

"Bilindiği gibi, ülkemiz genelinde 1 Mart tarihinden itibaren Kontrollü Normalleşme Sürecine geçildi. Bu tarih itibariyle orta riskli grupta olan Kırşehir'de yaptığımız tüm uyarılara ve denetimlere rağmen vaka sayıları yükselmeye başladı. Bunun neticesi olarak da turuncu kategoriye yükselen ilimizde yeni kısıtlamalar gündeme geldi. Ülkemiz genelinde birçok ile göre daha iyi durumda olmamız kesinlikle halkımız arasında rehavete yol açmamalıdır. İlin yöneticileri olarak salgınla mücadelemiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sıkı bir çalışma ve kararlılıkla devam edecektir."

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Binbaşı Halil Keskin, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut, ilgili daire müdürleri ile sivil toplum kuruluşu başkanları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız