Kırşehir'de Kovid-19 sürecinde 130 sokak hayvanı sahiplendirildi

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde 130 sokak hayvanının sahiplendirildiği bildirildi.

Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nihat Özkan, AA muhabirine, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde 160 sokak hayvanı bulunduğunu söyledi.

Burada hayvanların tedavi, kısırlaştırma ve aşı işlemleri ile yaşlı hayvanlar ve yavruların bakımının yapıldığını belirten Özkan, Kovid-19 sürecinde merkeze bırakılan hayvan sayısında artış olduğunu ifade etti.

Vatandaşların buradaki hayvanların sahiplenilmesinde duyarlılık gösterdiğini vurgulayan Özkan, "Geçen yıl pandemi sürecinde de sahiplendirmeler devam etti. Bu sürede 130 sokak hayvanı sahiplendirildi. Çoğunluğu köpek ve kedi. Salgından önce sahiplendirme daha fazla oluyordu. Pandemi sürecinde azalsa da vatandaşlarımız duyarlı davranıyor." dedi.

Kovid-19 virüsünün hayvanlardan da bulaştığı şeklinde yanlış inanış olduğuna dikkati çeken Özkan, bu anlayışla kedi ve köpeklerini merkeze getirmek isteyenleri konuşarak ikna etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız