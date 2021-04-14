Kırşehir'de Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen esnaf için kampanya başlatıldı
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Kırşehir'de Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen esnaf için kampanya başlatıldı

Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel
Kırşehir'de Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen esnaf için kampanya başlatıldı

Ahilik diyarı Kırşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sıkıntılı günler geçiren küçük esnaf için destek kampanyası başlatıldı.

Ahilik diyarı Kırşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sıkıntılı günler geçiren küçük esnaf için destek kampanyası başlatıldı.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden yapılan açıklamaya göre, birlik öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında farklı sektörlerdeki esnafın çalışmalarından görsellerin yer aldığı klip hazırlandı.

Üye odaların kurumsal sosyal medya hesaplarıyla yöneticilerinin kişisel hesaplarından yayımlanan kliple, Kovid-19 sürecinde özellikle büyük zincir marketler karşısında zorlanan küçük esnaftan alışveriş yapılarak destek sağlanması talep edildi.

Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, Kovid-19 döneminde çoğu iş yerinin kapalı kalması veya müşteri kabul edememesi nedeniyle ekonomik anlamda sekteye uğradığını vurgulayarak, vatandaşların zincir marketler karşısında küçük esnafa destek olması çağrısında bulundu.

Öztürk, "Pandemi koşulları altında ekonomik olarak en büyük darbeyi esnafımız aldı. Bazı esnafımız iş yerini açamadı. Çoğu esnafımız iş yerini açsa da müşteri kabul edemedi. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde vatandaşlarımızı yerel esnafa desteğe davet ediyorum. Esnafımıza en büyük desteğimiz alışverişlerimizi zincir marketler yerine onlardan yapmamız olacaktır. Özellikle alışveriş yoğunluğunun yaşandığı ramazan ayında evimizin ihtiyaçlarını yerel esnaftan giderelim."

Küçük esnafın da zor zamanlarda her zaman mahalle sakinlerinin yanında olduğuna işaret eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Küçük esnaf, maddi sıkıntınız olduğunda size destek çıkar, veresiye verir. Düğününüze, cenazenize küçük esnaf gelir. Yeri geldiğinde anahtarınıza, eşyalarınıza hatta çocuğunuza bile gözü gibi bakar. Onlar bugüne kadar bize destek oldular, şimdi esnafımıza desteğimizi hissettirme zamanıdır. Kardeşlik ve birlikteliği temsil eden ramazan ayını idrak ederken, bizlerden güler yüzünü esirgemeyen, evimize mahallemize, şehrimize sahip çıkan yerel esnafımızı unutmayalım. Kepengini kapalı gördüğümüzde pişmanlık duymamak için esnafımızın bugün yanında olalım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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