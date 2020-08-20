Kırşehir'de Kovid-19 denetimlerinde önce uyarı sonra ceza uygulandı Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri için oluşturulan ekipler, yeni dönemle ilgili bilgilendirme yaptıktan sonra iş yerlerine ceza işlem uyguladı.

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri için oluşturulan ekipler, yeni dönemle ilgili bilgilendirme yaptıktan sonra iş yerlerine ceza işlem uyguladı.

Kırşehir Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kontrollü sosyal hayat döneminde Kovid-19 ile ilgili sektörler için 12 farklı ekip oluşturulduğunu söyledi.

Berberler, kıraathaneler başta olmak üzere her sektörde faaliyet gösteren firmalara yeni dönem bilgilendirilmesi için 10 ayrı toplantı gerçekleştirildiğini belirten Dalgalı, toplantıların arından denetimlerin başlatıldığını dile getirdi.

12 farklı ekibin bir kısmının rehberlik diğer bir kısmının da denetim olarak ayrıldığını vurgulayan Dalgalı, "Rehberlik ekiplerimiz farklı sektörlerdeki iş yerlerini ziyaret ederek, salgının önemi ve alınan yeni tedbirlerle ilgili bilgilendirmeler yaptı. Kurallara uyulmadığı takdirde cezai işlem uygulanacağı da hatırlatıldı. Yaklaşık 200 esnafımız bilgilendirildi. Daha sonra da denetim ekiplerimiz sahaya inerek, kurallara uymamaya devam eden iş yerlerine cezai işlem uyguladı. 2 bin 400 iş yeri denetlendi. 100'ün üzerinde iş yerine ceza kesildi." dedi.

Dalgalı, zabıta, sağlık memurları ve Ticaret İl Müdürlüğü memurlarından oluşan ekiplerin denetimlerini sürdürdüğünü vurgulayarak, "Amacımız kesinlikle ceza kesmek değil. Devletimizin salgınla ilgili aldığı kararlara eksiksiz uyalım ki bir an önce bu sıkıntıdan kurtulalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA