Kırşehir'de Kovid-19 denetimleri devam ediyor
Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında denetimlere devam edildiği bildirildi.
Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında denetimlere devam edildiği bildirildi.
Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, salgının başlamasından itibaren alınan önlemlerinin takibi için denetim ekipleri oluşturuldu.
Kırşehir Valiliğinin koordinesinde oluşturulan ekipler, yaklaşık 2 aylık sürede başta maske, eldiven ve dezenfektan ürünleri olmak üzre farklı ürünlerin satıldığı iş yerlerini denetledi.
Ekipler, 55 eczane, 15 medikal ve maske, hijyen malzemeleri satan iş yerlerini kontrol etti, 3 iş yeri hakkında fahiş fiyat uyguladıkları için işlem yaptı.
Market, manav ve bakkallarda yapılan denetimlerde ise 2 markete fahiş fiyat, 3 iş yerine ise uygunsuz etiket işlemi gerçekleştirildi.
Faaliyetlerine kısa süre önce izin verilen 434 berber ve fırından 63 hakkında da idari işlem yapıldı.
Pazar yerleri denetiminde ise 38 esnaf ve 5 kişiye tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.
Kaynak: AA