Kırşehir'de Kovid-19 denetimleri devam ediyor Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında denetimlere devam edildiği bildirildi.

Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında denetimlere devam edildiği bildirildi.

Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, salgının başlamasından itibaren alınan önlemlerinin takibi için denetim ekipleri oluşturuldu.

Kırşehir Valiliğinin koordinesinde oluşturulan ekipler, yaklaşık 2 aylık sürede başta maske, eldiven ve dezenfektan ürünleri olmak üzre farklı ürünlerin satıldığı iş yerlerini denetledi.

Ekipler, 55 eczane, 15 medikal ve maske, hijyen malzemeleri satan iş yerlerini kontrol etti, 3 iş yeri hakkında fahiş fiyat uyguladıkları için işlem yaptı.

Market, manav ve bakkallarda yapılan denetimlerde ise 2 markete fahiş fiyat, 3 iş yerine ise uygunsuz etiket işlemi gerçekleştirildi.

Faaliyetlerine kısa süre önce izin verilen 434 berber ve fırından 63 hakkında da idari işlem yapıldı.

Pazar yerleri denetiminde ise 38 esnaf ve 5 kişiye tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA