Salgın Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
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Salgın Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Salgın Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
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Koronavirüsle mücadele kapsamında ilimizde yürütülen çalışmalar Valimiz Sayın İbrahim Akın başkanlığında düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında ilimizde yürütülen çalışmalar Valimiz Sayın İbrahim Akın başkanlığında düzenlenen toplantıda değerlendirildi.

Valimiz Sayın İbrahim Akın, toplantıda yaptığı konuşmada, Koronavirüse karşı mücadelenin devam ettiği ve başarının aşı olmaktan geçtiğini söyledi.

Salgının yayılmasının önlenmesi için ilimizde alınan tedbirleri düzenlenen bu toplantıda yeniden değerlendireceklerini belirten Valimiz Sayın İbrahim Akın, "Bilindiği gibi, Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda ülkemizde 1 Temmuz itibariyle normalleşme sürecine girildi. Fakat pandemi henüz bitmiş değil, salgınla mücadelemiz sürmektedir. Rehavete kapılmadan maske, mesafe, temizlik kurallarına riayet etmeye devam edeceğiz. Salgınla mücadelemizdeki en önemli anahtar aşıdır. Son günlerde artan vaka sayısına karşı salgını kontrol altına almanın ve hayatımızdan tamamen çıkarmanın yolu aşı olmaktan geçmektedir. Bu vesileyle, tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. " dedi.

Salgınla mücadelede alınan tedbirlere uyulması konusunda vatandaşlarımızdan hassasiyet beklediklerini ifade eden Valimiz Sayın İbrahim Akın, "Normalleşme süreci ile birlikte halkımızda bir rehavet oluşmaya başladı. Hem kendi sağlığımız hem de toplum sağlığını korumak için salgınla mücadeledeki önemli üç kural olan maske, mesafe, temizlik hususlarına mutlaka riayet etmeliyiz. İnsanlarımızın kalabalık olarak bir arada bulunduğu ortamlarda mesafemize ve maske takmaya dikkat edelim. İnanıyoruz ki, hem aşılama ile hem de vatandaşlarımızın bu konuya gösterdiği hassasiyet ile bu süreci başarı ile tamlayacağız. " şeklinde konuştu.

Valiliğimizde düzenlenen toplantıya Valimiz Sayın İbrahim Akın'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Zikri Şahin, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Ali Güneş ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Yetiş katıldı.

Toplantı, Sayın Valimizin Koronavirüsle mücadelede ilimizde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alması ve tedbirlerin görüşülmesi ile sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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