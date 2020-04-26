Kırşehir'de koronavirüs kısıtlamalarına uymayanlara ceza
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Kırşehir'de koronavirüs kısıtlamalarına uymayanlara ceza

Kırşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınıyla mücadele kapsamında kısıtlamalara uymayanlara polis ekiplerince ceza kesildi.

26.04.2020 15:46 | Son Güncelleme: 26.04.2020 15:46
Kırşehir'de koronavirüs kısıtlamalarına uymayanlara ceza

Kırşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınıyla mücadele kapsamında kısıtlamalara uymayanlara polis ekiplerince ceza kesildi.

Cacabey ve Ahi Evran Meydanı ile Ankara, Terme, Lise ve Atatürk caddeleri, bulvar, sokaklar ve parklarda uygulamalarını sürdüren polis ekipleri, 65 yaş ve üstü ile 20 yaşın altındaki vatandaşların sokağa çıkmalarına izin vermiyor.

Kent merkezinde 2 yolcu minibüsüne fazla yolcu alarak sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza uygulandı.

Aşıkpaşa Mahallesi ve Kent Park'ta birlikte dolaşan ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 7 kişiye tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle idari para cezası kesildi.

Ekipler, vatandaşlara zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları, evde kalmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: AA

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