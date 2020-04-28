Kırşehir'de, köpeğin saldırdığı Afganistan uyruklu çocuk öldü KIRŞEHİR'de Afganistan uyruklu Sona Sarwan (4) evlerinin bahçesindeki köpeğin saldırması sonucu hayatını kaybetti.

KIRŞEHİR'de Afganistan uyruklu Sona Sarwan (4) evlerinin bahçesindeki köpeğin saldırması sonucu hayatını kaybetti.

Bahçelievler Mahallesinde müstakil evde oturan Afanistan uyruklu çiftin kızları Sona Sarwan, bahçede tavuklarla oynadığı sırada, zincirini koparan köpeklerinin saldırısına uğradı. Çocuğun sesleri üzerine yardıma koşan aile, köpeği uzaklaştırdı. Ağır yaralanan Sarwan, çağrılan ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sarwan, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Sarwan'ın cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA