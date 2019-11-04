Kırşehir'de kooperatifçilik eğitimi başladı

04.11.2019 16:58

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Kırşehir Belediyesi iş birliğinde kadınlara yönelik kooperatifçilik eğitimi düzenlendi.

Kırşehir TSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'inde düzenlenen kooperatifçilik eğitimi üç gün devam edecek.

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı tarafından gerçekleştirilen Kooperatifçilik Eğitimi Programı için Kırşehir Belediyesi ve Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Kırşehir Kadın Girişimciler İcra Komitesi iş birliği yaptı.

Kooperatifçilik eğitiminin ilk gününe kooperatif çatısı altında bir araya gelen çok sayıda kadın katıldı.

Kaynak: AA