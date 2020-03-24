Kırşehir'de kısa çalışma ödeneği başvuruları internet üzerinden başladı Kırşehir'de, koronavirüs önlemleri kapsamında sağlanan kısa çalışma ödeneği başvurularına internet üzerinden başlandığı bildirildi.

Kırşehir'de, koronavirüs önlemleri kapsamında sağlanan kısa çalışma ödeneği başvurularına internet üzerinden başlandığı bildirildi.

Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Koronavirüs Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında kısa çalışma ödeneği uygulanması hususunda karar alındığı hatırlatıldı.

Ödeneğin iş yerlerini kapatmak zorunda kalan veya çalışma saatinde azaltmaya giden işverenlerin yanlarındaki sigortalı çalışan işçilerin maaş ve sigorta desteğinden ibaret olduğu vurgulanan açıklamada, başvuruların Kırşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne elektronik posta yoluyla yapılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA