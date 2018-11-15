Kırşehir'de 'Kış Tedbirleri' Görüşüldü

Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığında 2018-2019 dönemi "Karla Mücadele ve Kış Tedbirleri" toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, valilik binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Akın, yaklaşan kış mevsiminde trafik güvenliğinde oluşabilecek sorunların önüne geçmek için çalışma yaptıklarını belirtti.

Kış mevsiminde alınacak tedbirlerle 2018-2019 dönemini sorunsuz biçimde atlatılmasının amaçlandığını aktaran Akın, şöyle devam etti:

"Kış aylarının ağır şartlarda geçeceğini düşünerek, sorunların tespitine yönelik kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, kurumlarımızın kışa hazırlıklarının hem makine hem de ekipman yönüyle gözden geçirilmesi ve olumsuz hava koşullarında meydana gelebilecek trafik kazalarının yaratacağı sorunlar karşısında hangi tedbirlerin alınması gerektiği konularını bu toplantıda değerlendirip planlayacağız. Görevlilerimizle birlikte vatandaşlarımız da kış şartlarına hazır olmalıdır. Amacımız, kış aylarını sağlıklı bir şekilde geçirmektir."

Toplantıya İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Yarbay Suat Orhan, ilgili kurum amirleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.