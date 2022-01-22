Kırşehir'de kış tedbirleri değerlendirildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça seyahat etmemelerini, yola çıkmadan önce de mutlaka seyahat güzergahı hakkında Alo 159 hattından bilgi almalarını istedi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, olumsuz hava şartlarında trafik akışının güven içerisinde sağlanması amacıyla Vali İbrahim Akın başkanlığında kış tedbirleri değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Akın, bütün kurumların yoğun kar yağışına bağlı olarak yaşanacak olumsuzluklara karşı hazır vaziyette bekleyeceğini aktardı.

Vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla kış mevsimi koşulları ve trafik güvenliğine yönelik tüm olumsuz durumlara karşı tedbirlerin alındığını vurgulayan Akın, şu ifadeleri kullandı:

"Alınacak tedbirler ile kış mevsiminde yaşanacak olumsuz hava ve yol şartlarında trafiğin güvenli ve sağlıklı bir şekilde işletilmesi, sürücü ve yolcuların can ve mal güvenliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça seyahat etmemelerini, yola çıkmadan önce de mutlaka seyahat güzergahı hakkında Alo 159 hattından bilgi almalarını istiyoruz. Vatandaşlarımızın trafik kurallarına ve trafik görevlilerinin ikazlarına uymaları can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından önem arz etmektedir. Bu vesileyle herkese kazasız belasız yolculuklar diliyorum."