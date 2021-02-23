Kiraladıkları evde kumar oynayan 45 kişiye 88 bin 650 lira ceza
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Kiraladıkları evde kumar oynayan 45 kişiye 88 bin 650 lira ceza

23.02.2021 11:09 | Son Güncelleme: 23.02.2021 12:02

Kırşehir'de kiraladıkları evde kumar oynadıkları belirlenen Afganistan uyruklu 45 kişiye, toplam 88 bin 650 lira ceza uygulandı.

Kırşehir'de kiraladıkları evde kumar oynadıkları belirlenen Afganistan uyruklu 45 kişiye, toplam 88 bin 650 lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yenice Mahallesi'ndeki bir apartmana belirli aralıklarla çok sayıda kişinin geldiğinin ihbar edilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı.

Eve baskın düzenleyen ekipler, kumar oynadıkları tespit edilen Afganistan uyruklu 45 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüpheliler, sorgulandıktan sonra farklı suçlardan toplam 88 bin 650 lira para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.

Kumar oynamak için 5 farklı ilden gelmişler

Nevşehir, Kayseri, Ankara, Yozgat ve Kırıkkale'den kumar oynamak için Kırşehir'e geldikleri belirlenen 5 kişi, yurda kaçak yollarla girmeleri ve oturum izinlerinin olmaması nedeniyle İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Evi kiraladığı ve kumar organizasyonunu düzenlediği belirlenen Afganistan uyruklu S.Z.S'nin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Ekipler, evde kumar oynatılmakta kullanılan poker kağıtları, zar ve pul ile yüklü miktarda Türk lirası buldu.

Şüphelilerin masa, sehpa yerine tüm odalarda yere serilen halı ve battaniyeler üzerinde kumar oynadıkları öğrenildi.

Kiraladıkları evde kumar oynayan 45 kişiye 88 bin 650 lira ceza
Kiraladıkları evde kumar oynayan 45 kişiye 88 bin 650 lira ceza
Kiraladıkları evde kumar oynayan 45 kişiye 88 bin 650 lira ceza
Kiraladıkları evde kumar oynayan 45 kişiye 88 bin 650 lira ceza
Kiraladıkları evde kumar oynayan 45 kişiye 88 bin 650 lira ceza
Kiraladıkları evde kumar oynayan 45 kişiye 88 bin 650 lira ceza
Kiraladıkları evde kumar oynayan 45 kişiye 88 bin 650 lira ceza

Kaynak: Anadolu Ajansı

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