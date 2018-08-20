Kırşehir'de Kimsesiz Çocuklar Bayrama Mutlu Girecek

Kurban Bayramı öncesinde Kırşehir'de faaliyet gösteren dernekler kimsesiz çocuklar için harekete geçti.

Gazetecilerin de desteği ile Sosyal Yardımlaşma Vakfından ihtiyaç sahibi ailelerin analizini yapan dernekler, tespit edilen çocuklara bayram kıyafeti alınmasını sağladı. Yapılan çalışma kapsamında, Ensar Vakfı, İHH, İyilik Der, Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği, Kırşehir Verem Savaş Derneği, Huder, Uzmanlar Federasyonu, Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kırşehir Malul Gaziler Derneği, Kırşehir Muharip Gaziler Derneği, düşük gelirli aileler ve kimsesiz 200 çocuğun ihtiyaçları karşılandı. - KIRŞEHİR